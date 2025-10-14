حامد کریمی دروازه‌بان زنجانی، بهترین دروازه‌بان واترپلو آسیا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ تیم ملی واترپلو ایران در فینال یازدهمین دوره قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا در احمدآباد هندوستان به مصاف چین رفت و پس از تساوی ۱۱-۱۱ در ضربات پنالتی با نتیجه ۵-۴ بازی را واگذار کرد و به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافت.

حامد کریمی، دروازه‌بان زنجانی تیم ملی، با عملکرد درخشان خود در طول مسابقات و مهار یک پنالتی حساس در فینال، موفق به کسب عنوان بهترین دروازه‌بان این رقابت‌ها شد.

کریمی پس از این افتخارآفرینی، امروز به استان زنجان بازگشت و با استقبال گرم خانواده و اهالی ورزش روبه‌رو شد.