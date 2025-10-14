به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول زارعی با اشاره به هدف‌گذاری دولت برای تأمین منابع پایدار توسعه استان‌ها اظهارداشت: در سفر سال گذشته دولت به بوشهر، مقرر شد ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل منابع شبکه بانکی در دو سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا اختصاص یابد که سهم هر سال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش جمع‌بندی تا کنون بیش از ۷ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان از سهم سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است که معادل ۷۵ درصد تعهد سالانه محسوب می‌شود پیش‌بینی می‌کنیم با روند فعلی تا پایان سال از سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان عبور کنیم.

زارعی با تقدیر از همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی استان گفت: این تسهیلات به طرح‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی اختصاص یافته و هدف از آن تحریک سرمایه‌گذاری، پایداری اشتغال و تداوم فعالیت واحد‌های نیمه‌فعال و راکد در بوشهر است. تسهیلات مزبور جدا از تسهیلات تکلیفی و تکمیلی بوده و از محل منابع داخلی بانک‌ها پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه روند پرداخت تسهیلات با نظارت دبیرخانه استانی مصوبات سفر دنبال می‌شود، افزود: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دبیرخانه این مصوبه، ضمن هماهنگی با استانداری و بانک‌های عامل، جلسات مستمر رصد و پایش مصوبات را برگزار می‌کند تا منابع در جهت اهداف تعیین‌شده هزینه شود.

زارعی اظهار امیدواری کرد: این منابع بتواند در سالی که با شعار «جهش تولید با سرمایه‌گذاری مردمی» از سوی رهبر معظم انقلاب نام‌گذاری شده، به افزایش تولید، عرضه کالا و خدمات و بهبود وضعیت اقتصادی استان بوشهر منجر شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار بوشهر و شبکه بانکی افزود: همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مدیران واحد‌های اقتصادی و متقاضیان فعال در استان، نشان‌دهنده عزم جدی برای رونق تولید است و تداوم آن می‌تواند بوشهر را به یکی از استان‌های پیشرو در بهره‌برداری بهینه از مصوبات سفر دولت تبدیل کند.