نمایندگان ایران و چین توافقات مهمی برای آموزش مشترک، تبادل فناوری و راهاندازی آزمایشگاههای مشترک امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سفر هیئت رسمی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران به سرپرستی دکتر طالبیان، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین، و سهیلا نیلویل، مدیرکل امور آزمایشگاههای سازمان زمینشناسی کشور، به شهر شیآن چین، مذاکرات و نشستهای تخصصی برای توسعه همکاریهای علمی و فنی در حوزه زمینشناسی و آزمایشگاههای علوم زمین میان ایران و چین برگزار شد.
این سفر در حاشیه رویدادهای مهمی همچون مجمع اقتصادی اروپا-آسیا و کنفرانس بینالمللی اعضای سازمان همکاری شانگهای انجام گرفت که نمایندگان چند کشور منطقه نیز در آن حضور داشتند.
در این رویدادها، ظرفیتهای ایران در حوزه آزمایشگاه و فناوریهای نوین معرفی شد و توافق شد دورههای آموزشی مشترک، آزمونهای بینآزمایشگاهی و تبادل تجربیات در مدیریت کیفیت با هدف تحقق مرجعیت آزمایشگاههای علوم زمین برگزار شود. براساس تفاهمنامههای امضاءشده، ساخت آزمایشگاههای مشترک در ایران و توسعه روشهای تجزیه و تحلیل مواد معدنی و سنگها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
طرف چینی هم با بازدید هیئت ایرانی از آزمایشگاههای پیشرفته شهر شیآن و معرفی فناوریهای نوین، آمادگی خود را برای تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و آموزش کارشناسان ایرانی اعلام کرد. این همکاریها گامی مهم برای ارتقای سطح علمی و توسعه فناوری منابع معدنی و زمینشناسی ایران به شمار میرود.