بازار لاریها و اوزیها در بندرعباس، تنها محل داد و ستد نیست، بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی مردم جنوب به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: قدمت این بازارها به بیش از یک قرن میرسد.
سید حامد کاملی افزود: نام بازار لاریها از مهاجران و تاجران اهل لار گرفته شده است که در گذشته در این محدوده به تجارت میپرداختند.
وی گفت: بافت سنتی و سرپوشیدهی این بازارها، مشابه بازارهای قدیمی ایران است و همچنان حس و حال اصیل گذشته را برای بازدیدکنندگان زنده نگه داشته است.
کاملی افزود: کالاهای عرضهشده در این بازار؛ پوشاک، صنایعدستی و پارچه است.
وی گفت: بازار شب لاریها و اوزیها در بلوار طالقانی و روبهروی بازار قدیم بندرعباس قرار دارد و فعالیت آن بیشتر در ساعات شب انجام میشود.