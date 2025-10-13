به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: برای اجرای مرحله دوم بیش از ۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

عباس رئیسی افزود: در این مرحله، ۶ سکوی نشینمن، ۲ برج نور و دیوارکشی محوطه اقامتگاه گردشگری اجرا شده است که به ارتقای کیفیت خدمات و ایمنی گردشگران کمک می‌کند.

وی گفت: اجرای این طرح در راستای بهبود زیرساخت‌های گردشگری مذهبی در شهرستان رودان صورت گرفته و با توجه به موقعیت طبیعی و فرهنگی این زیارتگاه، پیش‌بینی می‌شود نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و زائران منطقه داشته باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: زیارتگاه سید سلطان محمد یکی از مقاصد مهم گردشگری مذهبی در شرق استان است که هر سال میزبان شمار زیادی از مسافران، به‌ویژه در ایام مذهبی، است و تکمیل این زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه خدمات گردشگری در منطقه شود.