روستای سهیلی جزیره قشم در فهرست جهانی انتخاب برترین روستاهای گردشگری قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سرپرست مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه آزاد قشم گفت: پرونده جاذبههای گردشگری این روستا اردیبهشت امسال به سازمان جهانی ارسال شده است و امیدوار هستیم در روزهای آینده این خبر نهایی و اعلام شود.
آزاده عابدین زاده افزود: این روستا دارای جاذبههای گردشگری از جمله جنگلهای حرا، سواحل زیبا، کوههای مجسمهای و بادگیرها است.
وی گفت: در این روستا دورههای آموزشی نیز برای پاسداشت میراث فرهنگی و حفظ هویت برگزار میشود.
رئیس شورای اسلامی روستای سهیلی گفت: ۴۷ اقامتگاه بومگردی، ۱۱ مرکز عرضه غذای محلی، ۱۴۵ فروند قایق گردشگری و ۳۰ غرفه صنایع دستی در این روستا راه اندازی شده است.
مجید سلخی افزود: این روزها نیز روستای سهیلی جزیره قشم آماده میزبانی از گردشگران است.
وی گفت: این روستا در سال ۱۴۰۲ جزو هشت روستای برتر کشور قرار گرفت.
روستای سهیلی در غرب جزیره قشم واقع است.