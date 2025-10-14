دانش آموز مبتلا به بیماری کیفوز و اسکولیوز با کمک بیش از ۹۰۰میلیون تومانی خیران سلامت خود را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین خراسان جنوبی گفت: دانش آموز ۱۳ ساله بیرجندی مبتلا به بیماری کیفوز و اسکولیوز با کمک ۹۴۰ میلیون تومانی سپاه انصالرضا و خیران، سلامتی خود را به دست آورد.

عقیلی پور افزود: درمان این دانش آموز از فروردین آغاز شده و تا کنون دو عمل را در بیمارستان تخصصی شفایحیاییان تهران پشت سر گذاشته و دوره نقاهت را می‌گذراند.