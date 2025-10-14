در تابستان امسال بیش از دو هزار و ۲۰۳ مددجوی کمیته امداد هرمزگان به اردوی‌های تفریحی، سیاحتی و فرهنگی اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: برای اعزام این مددجویان، بیش از ۷ میلیارد و ۵۷ میلیون تومان هزینه شد که حدود ۱۵ درصد آن از محل کمک خیران و کمک‌های مردمی بوده است.

حمید باسره افزود: تقویت روحیه اعتقادی، معنوی، ایجاد نشاط و سرزندگی بین خانواده‌های مددجو از اهداف برگزاری این اردوهاست.

وی گفت: این مددجویان از خدمات مختلف آموزشی، مشاوره‌ای و فرهنگی بهره‌مند شدند.