در تابستان امسال بیش از دو هزار و ۲۰۳ مددجوی کمیته امداد هرمزگان به اردویهای تفریحی، سیاحتی و فرهنگی اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: برای اعزام این مددجویان، بیش از ۷ میلیارد و ۵۷ میلیون تومان هزینه شد که حدود ۱۵ درصد آن از محل کمک خیران و کمکهای مردمی بوده است.
حمید باسره افزود: تقویت روحیه اعتقادی، معنوی، ایجاد نشاط و سرزندگی بین خانوادههای مددجو از اهداف برگزاری این اردوهاست.
وی گفت: این مددجویان از خدمات مختلف آموزشی، مشاورهای و فرهنگی بهرهمند شدند.