دور جدید اردوی تیم ملی تفنگ بزرگسالان، جوانان و نوجوانان پیش از اعزام تیم ملی به مسابقات قهرمانی جهان در مصر با دعوت محمد زائر رضایی از ۲۰ تیرانداز آغاز و تا ۱۵ آبان ادامه دارد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شرمینه چهل امیرانی از تهران، فاطمه امینی از اصفهان، نجمه خدمتی از تهران، فائزه رجبی از تهران، درین دارابی از البرز، ساینا تیموری از آذربایجان غربی، رکسانا کاظمی از لرستان، فاطمه کبیری از تهران، نازنین زهرا عبدالهی از البرز، زهرا قویدل از اصفهان، آرنیکا ابراهیم زاده رجایی از تهران در بخش دختران به این اردو دعوت شدند.

امیر محمد نکونام از تهران، هادی غرباقی از قم، پوریا نوروزیان از ایلام، ابوالفضل نعمتی از تهران، ماهان صفری از ایلام، محمد مهدی طهماسبی از البرز نیزدربخش پسران در این مرحله از اردو حضور دارند.

مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان از ۱۵ تا ۲۷ آبان ماه در مصر برگزار می‌شود.