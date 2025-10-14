کتاب کودک "سورنا و مصرف داروها" به مناسبت هفته کودک به قلم و تصویرگری «ژاله یوسفی نژاد» در سنندج رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این کتاب با قلم و تصویرگری هنرمند فعال عرصه کودک ژاله یوسفی نژاد در ۱۴ صفحه مصور تمام رنگی توسط حوزه هنری استان کردستان چاپ شده است.

کتاب کودک "سورنا و مصرف داروها" مهر ۱۴۰۴ با موضوع کودکان و خطرات ناشی از مصرف نادرست و خودسرانه دارو منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

ژاله یوسفی نژاد فارغ التحصیل کارشناسی گرافیک محیطی است، فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۹۰ آغازکرد و تاکنون آثار این هنرمند علاوه بر راهیابی به نمایشگاه هاو جشنواره‌های داخلی و خارجی معتبر، مقام سوم جشنواره سبک زندگی ایرانی، را نیز کسب کرده است.