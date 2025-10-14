به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا سرمدی، مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس،گفت: تعمیرات امسال از اواخر فروردین آغاز شد و تا اواخر مهر ادامه دارد و تاکنون بیش از ۱۳۶ هزار نفرساعت کار ثبت شده است. تا این لحظه ۱۲ هزار و ۷۰۰ دستور کار اجرایی انجام شده و پیش‌بینی می‌شود با اتمام کارها در روزهای آینده، تمام سکوها برای تولید حداکثری در فصل سرد سال آماده شوند.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، امسال ۳۵ سکو از مجموع ۳۷ سکو در برنامه تعمیرات قرار داشتند که تاکنون تعمیرات اساسی ۳۲ سکو با موفقیت کامل انجام شده است چراکه کوچک‌ترین تأخیر در تعمیرات می‌تواند بر تراز گاز کشور و ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها اثر بگذارد، اما خوشبختانه امسال تمام برنامه‌ها طبق زمان‌بندی یا حتی زودتر از موعد اجرا شد.

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس، تصریح کرد: امسال در جریان تعمیرات اساسی سکوهای دریایی چند کار شاخص انجام شد که هم به لحاظ افزایش تولید و هم از نظر رعایت نکات ایمنی، کمک شایانی به ما می‌کند همچنین استقرار سیستم هم‌فشارسازی در سکوهای فازهای ۴ و ۵، همچنین فازهای ۶ و ۷ و ۸ به‌عنوان یکی از اقدام‌های کلیدی تعمیرات اساسی امسال بود. در سال‌های قبل، هرگاه سکو با توقف تولید مواجه می‌شد، زمان بسیار زیادی (شاید بین ۱۲ تا ۲۴ ساعت) لازم بود این سکوها به مدار تولید بازگردند، اما با اجرای این سیستم مانند سایر سکوها، بازگشت چاه‌ها به مدار تولید در فاصله زمانی حدود یک تا دو ساعت امکان‌پذیر خواهد بود.

سرمدی بیان کرد: این میدان مشترک نه‌تنها تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور است، بلکه با ارسال خوراک به پالایشگاه‌های گازی عسلویه و واحدهای پتروشیمی پایین‌دستی، نقشی تعیین‌کننده در تولید فرآورده‌های راهبردی کشور دارد. حدود ۴۰ درصد بنزین تولیدی ایران به‌صورت غیرمستقیم از میعانات گازی تولیدی از این میدان در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تأمین می‌شود. این جایگاه ویژه، پارس جنوبی را به قلب تپنده صنعت انرژی ایران و محور اصلی پایداری تأمین سوخت در فصول سرد سال تبدیل کرده است.

وی افزود: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور می‌توانست چالش بزرگی برای تولید گاز و تأمین انرژی کشور در پی داشته باشد، اما با برنامه‌ریزی دقیق، ایستادگی کارکنان و لطف پروردگار، حتی یک ساعت وقفه در تولید و تعمیرات اساسی ایجاد نشد. فارغ از شرایط سخت روحی و روانی که همگی نگران عزیزان خود بودند، همکاران ما به‌ویژه در موضوع نقل و انتقال خیلی در مضیقه بودند، در طول جنگ و حتی روزهای بعد از آن، امکان پرواز چه از طریق هلی‌کوپتر و چه هواپیما نبود، در برخی موارد همکاران بنده برای رسیدن به سکو و محل کار خود، بیش از ۴۸ ساعت در مسیر بودند، اما با روحیه بالا و تعهد مثال‌زدنی در محل کار حاضر شدند، بالاترین خطرها را به جان خریدند و اجازه ندادند برنامه‌ها متوقف شود.

سرمدی تصریح کرد: تاکنون تمام تعمیرات امسال در سکوهای پارس جنوبی بدون حادثه انجام شده است. تیم‌های اچ‌اس‌ئی به‌صورت دائمی و تمام وقت در کنار نیروهای عملیاتی حضور داشتند و همه فعالیت‌ها را لحظه‌به‌لحظه پایش کردند. برای هر سکو دستورکار ایمنی ویژه‌ای تدوین شد و آموزش‌های روزانه به نیروهای درگیر داده شد تا خطرات احتمالی کنترل شود. نتیجه این دقت، اجرای تعمیرات ۳۲ سکوی دریایی بدون حتی یک حادثه تا کنون بوده است.

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس، گفت: با نزدیک شدن به فصل سرما، صرفه‌جویی در مصرف گاز مهم‌ترین کمک به استمرار تولید و تأمین انرژی کشور است. اگر همه مردم در مصرف انرژی مدیریت داشته باشند، ما می‌توانیم گاز بیشتری به نیروگاه‌ها و صنایع برسانیم و ارزش‌افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کنیم.