به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس امور عشایر شهرستان ممسنی گفت: کوچ عشایر از مناطق ییلاقی و سردسیر شمالی به مناطق قشلاقی و گرمسیر جنوبی استان فارس آغاز شد.

جعفری با بیان اینکه کوچ پاییزه عشایر فارس تا ۱۵ آبان ماه ادامه دارد افزود: عشایر فارس سالانه ۲ بار کوچ می‌کنند که بیشتر آنها در بخش‌های مرکزی و ماهور میلاتی ممسنی به زمستان گذرانی می‌پردازند.

وی بیان کرد: تخریب و از بین رفتن ایل راه‌های عشایری، کمبود علوفه، برق و سوخت و آب آشامیدنی از عمده مشکلات عشایر به حساب می‌آید.

رییس امور عشایر شهرستان ممسنی گفت: ۱۳ درصد جمعیت عشایر کشور در استان فارس سکونت دارد.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.