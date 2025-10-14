پخش زنده
کوچ عشایر از مناطق سردسیر شمالی به مناطق گرمسیر جنوبی فارس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس امور عشایر شهرستان ممسنی گفت: کوچ عشایر از مناطق ییلاقی و سردسیر شمالی به مناطق قشلاقی و گرمسیر جنوبی استان فارس آغاز شد.
جعفری با بیان اینکه کوچ پاییزه عشایر فارس تا ۱۵ آبان ماه ادامه دارد افزود: عشایر فارس سالانه ۲ بار کوچ میکنند که بیشتر آنها در بخشهای مرکزی و ماهور میلاتی ممسنی به زمستان گذرانی میپردازند.
وی بیان کرد: تخریب و از بین رفتن ایل راههای عشایری، کمبود علوفه، برق و سوخت و آب آشامیدنی از عمده مشکلات عشایر به حساب میآید.
رییس امور عشایر شهرستان ممسنی گفت: ۱۳ درصد جمعیت عشایر کشور در استان فارس سکونت دارد.
شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.