به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل محیط زیست استان اصفهان در جریان بازدید میدانی از شهر دولت‌آباد برخوار گفت: براساس سند نوسازی و بهسازی صنایع آجر (مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان)، واحد‌های قابل بهسازی در صورت رعایت حدود مجاز می‌توانند به فعالیت ادامه دهند و واحد‌های غیرقابل بهسازی باید تغییر کاربری دهند و شهرداری‌ها نیز موظف به ارائه سیاست‌های تشویقی در این زمینه هستند.

داریوش گل‌علیزاده افزود: با هماهنگی فرمانداری، شهرداری دولت‌آباد، محیط‌زیست و بهداشت، تخلیه‌های غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی در معابر و گود‌ها در حال ساماندهی است و برای مدیریت ضایعات با توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰ مرکز جمع‌آوری ضایعات در برخوارایجاد منطقه ویژه‌ای برای ضایعات شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از تعیین سه محل برای نصب ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در برخوار خبر داد و گفت: در مرحله نخست ایستگاهی برای سنجش ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون نصب و در ادامه دیگر آلاینده‌ها نیز رصد می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان پدیده فرونشست زمین را به‌عنوان دغدغه اول استان مطرح کرد و افزود: با مدیریت منابع آب و تزریق سالانه حدود ۳۶۰ میلیون مترمکعب به آبخوان‌ها تلاش می‌شود از تشدید این پدیده جلوگیری شود.

گل علیزاده گفت: استان اصفهان در حال حاضر حدود ۱۳.۵ میلیارد مترمکعب بدهی به آبخوان‌ها دارد.

فرماندار شهرستان برخوار نیز گفت: همه ظرفیت‌های شهرستان برای ارتقای وضعیت زیست‌محیطی بسیج می‌شود.

رضا علی‌معصومی افزود: در جلسه مدیرکل محیط‌زیست با بخشداران و شهرداران برخوار، کارگروه مدیریت پسماند تشکیل و ساماندهی انبار‌های ضایعات و تعیین ضوابط زیست‌محیطی منطقه صنعتی دولت‌آباد بررسی و تأکید شد ساخت و فعالیت واحد‌های صنعتی و صنفی باید بر اساس این ضوابط انجام شود.