به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: دبستان سه‌کلاسه پانزده خرداد روستای بونجی کرباسی با زیربنای ۱۹۰ متر مربع و اعتبار ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

منوچهر ضیایی افزود: برای بهره برداری از مدرسه سه‌کلاسه مولوی در روستای آغوشک خوشکاری با زیربنای ۱۴۳ متر مربع نیز به همت خیر نیک‌اندیش عبدالسلام کعبی بیش از ۴ میلیارد تومان هزینه شده است.

بیشتر بخوانید: بهره برداری از ۱۶۰ طرح آموزشی در هرمزگان

وی گفت: با بهره برداری از این مدارس بیش از ۸۰ دانش‌آموز از فضای آموزشی استاندارد و ایمن بهره‌مند شدند.