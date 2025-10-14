پخش زنده
دو مدرسه ابتدایی سه کلاسه در بخش مرکزی شهرستان جاسک به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: دبستان سهکلاسه پانزده خرداد روستای بونجی کرباسی با زیربنای ۱۹۰ متر مربع و اعتبار ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.
منوچهر ضیایی افزود: برای بهره برداری از مدرسه سهکلاسه مولوی در روستای آغوشک خوشکاری با زیربنای ۱۴۳ متر مربع نیز به همت خیر نیکاندیش عبدالسلام کعبی بیش از ۴ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی گفت: با بهره برداری از این مدارس بیش از ۸۰ دانشآموز از فضای آموزشی استاندارد و ایمن بهرهمند شدند.