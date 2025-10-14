به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره وضعیت بورسیه نخبگان توسط این سازمان گفت: توسعه ظرفیت انسانی سازمان انرژی اتمی یکی از اولویت‌های ماست تا بتوانیم از میان بیشترین‌ها بهترین‌ها رو انتخاب کنیم در همین راستا سازوکار بورسیه صنعت و مشاغل را با هماهنگ وزارت علوم در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود:. از سال ۱۴۰۲ این طرح آغاز شد و در سال اول ۱۰۰ نفر را در مقطع کارشناسی و بعد از آن در سال ۱۴۰۳، ۶۰۰ نفر را در مقطع کارشناسی ارشد هدف قرار دادیم که حدود ۳۰ درصد این ظرفیت تاکنون شناسایی و جذب شده و اکنون در دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف مشغول تحصیل هستند. این مسیر را تا پر کردن این ظرفیت ادامه خواهیم داد.

اسلامی درباره نحوه انجام بورسیه نخبگان افزود: نکته مهم برای ما این است که بتوانیم از همه کشور استعداد‌های برتر را برای رشته‌ها و فرصت‌های شغلی شناسایی و جذب کنیم؛ و امکان دوره‌های کارورزی و کارآموزی آنها را حین تحصیل فراهم کنیم. همچنین فرصت‌هایی ایجاد کنیم تا این نخبگان در خارج از کشور دوره‌های خاص فناورانه و مهارتی را تجربه کنند.

وی افزود: من مطمئن هستم نسل جدیدی را که با این فرهنگ و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی کارورزی و کارآموزی تربیت می‌شوند، نیرو‌های حرفه‌ای آینده ما خواهند شد که بتونیم انشاالله در آینده از این نسل با این مهارت و با این قابلیت جدید استفاده بیشتر و بهتری داشته باشیم و سازمان انرژی اتمی به عنوان یه سازمان معیار در کشور نقش خود را بهتر ایفا کند.