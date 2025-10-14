پخش زنده
امروز: -
امروز ابرناکی و بارشهای پراکنده در سطح استان بهویژه در مناطق ساحلی و جلگهای غرب پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نوروزیان، کارشناس هواشناسی گفت: دیشب تمامی ایستگاههای هواشناسی سرعت باد بیشتر از ۳۵ کیلومتر بر ساعت را ثبت کردند که ایزدشهر ۶۸، امل و بابل ۶۵ و رامسر و بابلسر ۶۲ کیلومتر بر ساعت بود.
وی با اشاره به دمای نقاط مختلف استان افزود: امروز صبح بلده و رینه با دمای ۸ درجه بالای صفر، خنکترین نقاط استان بودند.
این کارشناس هواشناسی در مورد پیشبینی روزهای آینده گفت: امروز سهشنبه تا بعدازظهر ابرناکی و بارشهای پراکنده در سطح استان و بهویژه در مناطق ساحلی و جلگهای غرب استان داریم.
وی تصریح کرد: چهارشنبه و پنجشنبه صبحها جو استان پایدار است، اما در بعدازظهر بارشها در سواحل استان خواهیم داشت.
نوروزیان در پایان هشدار داد: دریا تا ظهر فردا مواج است و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.