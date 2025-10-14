پخش زنده
رئیس ستاد انتخابات استان همدان زمان مهلت استعفای مقامات و مدیران مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در اجرای ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، باید حتماً از ۲۱ تا ۲۷ مهر از سمت خود استعفا داده و در آن پست شاغل نباشند؛ در غیر این صورت امکان ثبتنام برای آنها وجود نخواهد داشت.
حمزه امرایی افزود: بر اساس قانون انتخابات شوراها و بهویژه ماده ۴۱ این قانون، تمام مقامات، مدیران و دارندگان مشاغل همتراز که مشمول این ماده هستند و قصد داوطلبی در انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، باید سه ماه پیش از ثبتنام از سمت خود استعفا دهند و این استعفا باید به تأیید مرجع ذیصلاح نیز رسیده باشد.
او تصریح کرد: افرادی که قصد حضور در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، لازم است حتماً به این زمانبندی توجه داشته باشند تا در فرآیند ثبتنام با مشکلی مواجه نشوند.
رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت: ثبتنام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی آغاز و به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت و شرایط ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا متعاقباً اعلام میشود.