به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام کریم سرافزار جانشین نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین در دیدار با خانواده شهید جعفر مجرد، گفت: دیدار با خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان به معنای واقعی کلمه یک فرصت ارزشمند است تا برای بازخوانی آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برداریم.

وی ادامه داد: امام و شهدا یک مسیر نورانی برای ملت بزرگ کشورمان ترسیم کرده‌اند و ما به واسطه دیدار با خانواده شهدا در تلاش هستیم که راه را گم نکنیم و به نسل جدید نیز این ارزش‌ها و آرمان‌ها را معرفی کنیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا کمتر از خود شهادت نیست پس باید تا جایی که می‌توانیم در این راستا گام برداریم.