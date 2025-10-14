به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ کیوان نیازی با بیان این که از سوم تیرماه سال گذشته تاکنون حدود ۶۵ هزار سند مالکیت تک برگ در استان صادر شده است، افزود: در مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۴ هزار سند صادر شده بود که ۶۸ در صد رشد نشان می‌دهد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان شفافیت مالی و کاهش جرائم مالی و سهولت در پیگیری دعاوی حقوقی را از مهم‌ترین مزایای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد.