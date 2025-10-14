پخش زنده
در چارچوب هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش ایران، استان همدان میزبان مسابقات تیراندازی با کمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، برترین استعدادهای رشته تیراندازی با کمان از سراسر کشور در این رقابتها به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان حضور خواهند یافت.
مسابقات بخش دختران از تاریخ ۲۴ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ و رقابتهای بخش پسران از ۳۰ مهرماه تا اول آبانماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
این المپیاد زمینهساز کشف، هدایت و حمایت از نوجوانان و جوانان مستعدی است که آینده ورزش قهرمانی ایران را رقم خواهند زد.