پخش زنده
امروز: -
سیدمحمدرضا خوشرو، مدیر شبکه نسیم و مرتضی جاسبی، قائم مقام این شبکه، از روند تولید فصل چهارم مسابقه تلویزیونی «سرنخ»، بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این بازدید که آریا طاهری تهیهکننده، مسعود تکاور کارگردان فصل جدید و جمعی از عوامل تولید حضور داشتند، مدیر شبکه نسیم، ضمن قدردانی از تلاش تیم سازنده، بر ضرورت تولید برنامههای خلاقانه، جذاب و مبتنی بر نیازهای فرهنگی جامعه تأکید کرد.
وی گفت: این برنامه توانسته با ترکیب درست هیجان، تفکر و سرگرمی، الگویی تازه در برنامهسازی تلویزیونی ایجاد کند. انتخاب پروندههایی که به آگاهی عمومی و پیشگیری از جرائم کمک میکند، میتواند تأثیر مثبتی در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی داشته باشد.
مدیر شبکه نسیم همچنین بر اهمیت حفظ نشاط و روحیه سرگرمکنندگی برنامه تأکید کرد و افزود: شبکه نسیم همواره بر تولید برنامههایی تأکید دارد که در کنار پیامهای فرهنگی و اجتماعی، شور و نشاط را نیز به خانههای مردم بیاورد. «سرنخ» از جمله آثاری است که این تعادل را بهخوبی حفظ کرده است.
مرتضی جاسبی، قائممقام شبکه نسیم نیز در جریان این بازدید با قدردانی از گروه تولید «سرنخ»، گفت: این برنامه توانسته در کنار حفظ جذابیت و هیجان، پیامهای فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی را منتقل کند. یکی از ویژگیهای مهم «سرنخ» این است که در قالبی سرگرمکننده، مفهوم قانونمداری و هوشیاری اجتماعی را به مخاطب یادآوری میکند. شبکه نسیم از برنامههایی حمایت میکند که علاوه بر نشاط و سرگرمی، نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی و فرهنگ شهروندی ایفا کنند.
در ادامه این بازدید، عوامل برنامه گزارشی از مراحل ساخت، جزئیات پروندهها، طراحی صحنه و روند تصویربرداری ارائه کردند.
فصل چهارم مسابقه «سرنخ»، به تهیهکنندگی آریا طاهری و کارگردانی مسعود تکاور در حال تولید است. در این فصل مجید واشقانی بهعنوان مجری و اتابک نادری در نقش کارآگاه حضور دارند. این برنامه در ۵۲ قسمت با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا تولید میشود و سه روز پایانی هفته ساعت ۲۰ از شبکه نسیم در حال پخش است.