تیم ملی گلبال مردان کشورمان برای شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا – پاسیفیک عازم اسلام آباد پاکستان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای گلبال قهرمانی آسیا- پاسیفیک از ۲۴ تا ۲۹ مهر ماه به میزبانی پاکستان برگزار میشود و نمایندگان کشورمان روز ۲۴ مهر و در اولین روز مسابقات مقابل تیمهای عربستان سعودی و استرالیا خواهند رفت.
پس از آن ملی پوشان کشورمان روز جمعه ۲۵ مهر ماه مقابل تیم تایلند به میدان میروند و روز شنبه ۲۶ مهر ماه نیز در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف عراق خواهند رفت.
تیم ملی گلبال ایران با ترکیب محمد مهدی نفیسی نسب، علیرضا باقری، علیرضا گودرزی، محمد مهدی زارعی، میلاد سوری و نعمت اله سرافراز و با هدایت بهمن دوستی والا سرمربی و علیرضا شیبک مربی تیم ملی در این رویداد حضور یافته است و سعید ناهیدی نیز سرپرستی تیم را بر عهده دارد.
مسابقات قهرمانی آسیا- پاسیفیک از رویدادهای مهم رشته گلبال به شمار میرود و تیمهای اول و دوم این رقابتها مجوز حضور در مسابقات جهانی را کسب خواهند کرد. این مسابقات همچنین رویدادی تدارکاتی برای تیم ملی به منظور حضور قدرتمند در بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ نیز خواهد بود.