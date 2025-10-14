پخش زنده
تصادف پراید و تیبا در جاده تربت حیدریه به رشتخوار منجر به جان باختن ۳ نفر ومصدوم شدن یک نفر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرماندار رشتخوار گفت: برخورد یک دستگاه خودروی پراید با خودروی تیبا ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز در کیلومتر ۲۰ محور تربت حیدریه به سمت رشتخوار رخ داد.
سیدعلی موسوی افزود: در این حادثه، دو خودروی پراید و تیبا دچار آتش سوزی شدند که راننده پراید و یک نفر از سرنشینان آن که هر دو مرد و از کارکنان شبکه بهداشت و درمان رشتخوار بودند، در آتش جان باختند و سرنشین دیگر که همکار بانوی این شبکه بود، در لحظه برخورد از خودرو به بیرون پرت و به شدت مصدوم شد.
موسوی گفت: راننده خودروی تیبا نیز در آتش سوخت و جان باخت و تنها مجروح حادثه بلافاصله به بیمارستان امام حسین (ع) تربت حیدریه منتقل شد.
وی افزود: علت این تصادف در دست بررسی است.
مرکز شهرستان رُشتخوار در ۲۱۶ کیلومتری جنوب مشهد واقع است و شهر جنگل نیز در ۸۱ کیلومتری جنوب غرب رشتخوار قرار دارد.