هم‌افزایی ستاد اجرایی فرمان امام و فرمانداری خوی برای توسعه و سرمایه‌گذاری

هم‌افزایی ستاد اجرایی فرمان امام و فرمانداری خوی برای توسعه و سرمایه‌گذاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام، از اجرای طرح‌های گسترده در حوزه‌های آموزش، سلامت، اشتغال و کشاورزی در شهرستان خوی خبر داد و گفت تاکنون مدارس کانکسی جمع‌آوری شده، اردو‌های جهادی درمانی برگزار و سه هزار بسته آموزشی بین داوطلبان کنکور توزیع شده است.

عزیز سهندی افزود : سه محله از خوی در طرح توانمندسازی محلات کم‌برخوردار استان قرار دارند و بیش از ۱۶ میلیارد تومان در شش‌ماهه نخست سال برای اجرای طرح‌های بنیاد برکت هزینه شده است.

فرماندار ویژه خوی، غلامحسین آزاد، ظرفیت بالای شهرستان برای محرومیت‌زدایی و توسعه اقتصادی را یادآور شد و بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای همکاری کامل تأکید کرد.

طرفین همچنین بر تعیین و تکلیف وضعیت املاک و زمین‌های تصرفی ستاد اجرایی و تسهیل سرمایه‌گذاری در مناطق معدنی و صنعتی خوی توافق کردند. مدیرکل ستاد اجرایی بر آمادگی مجموعه برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در شهرستان تأکید کرد.