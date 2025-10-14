پخش زنده
استاندارد معیار و سنجشی برای تشخیص کیفیت کالاها و خدمات و از مولفه های مهم تولید است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،برای حضور در بازارهای جهانی باید معیارهای دقیق استاندارد رعایت شود و برای حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، باید با افزایش کیفیت محصولات تولیدی تولیدکنندگان توجه جدی و دقتهای لازم و کافی در رعایت استانداردها انجام شود.
مصرفکنندگان با توجه به درج علامت استانداردروی محصولات و کالاهای مورد مصرف خود به آن اطمینان میکنند که در این راستا تولیدکنندگان نیز باید متعهد شوند که با درج این نشان بر روی محصولات خود اعتماد مردم را خدشهدار نکنند.