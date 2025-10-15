پخش زنده
پیکر زندهیاد ناصر تقوایی فردا پنجشبه ۲۴ مهرماه در امامزاده طاهر کرج تشییع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم وداع و تشییع پیکر زندهیاد ناصر تقوایی کارگردان فقید سینمای ایران فردا پنجشنبه ۲۴ مهرماه در امامزاده طاهر کرج برگزار میشود.
ساعت دقیق و جزئیات بیشتر این مراسم متعاقبا اعلام خواهد شد.
ناصر تقوایی کارگردان مطرح سینمای ایران صبح دیروز -سه شنبه- در ۸۴ سالگی درگذشت.
تقوایی متولد ۱۳۲۰ در آبادان یکی از پیشگامان جنبشی در سینمای ایران به شمار میرود که برخی مورخان بعدتر آن را موج نوی سینمای ایران نامیدند. او فیلمسازی مؤلف توصیف شده است.
شورای ارزشیابی هنرمندان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال ۱۳۸۳، مدرک گواهینامه هنری درجه یک را به تقوایی اعطا کرد. او در سیزدهمین جشن سینمای ایران، تندیس شایستگی به خاطر یک عمر دستاورد هنری را دریافت کرد و در چهاردهمین دوره انجمن فیلم کوتاه ایران از او تقدیر شد.
تقوایی سازنده سریال محبوب «دایی جان ناپلئون» برگرفته از رمانی به همین نام از ایرج پزشکزاد است. «نفرین»، صادق کرده» و «آرامش در حضور دیگران» از دیگر فیلمهای این سینماگر هستند. فیلم سینمایی «ناخدا خورشید» یکی از معروفترین و ماندگارترین فیلمهای ناصر تقوایی است که اقتباسی آزاد از رمان «داشتن و نداشتن» نوشته ارنست همینگوی بود. تقوایی پس از «ناخدا خورشید»، در سال ۱۳۶۸ فیلم سینمایی «ای ایران» را جلوی دوربین برد. وی پس از ۹ سال دوری از فیلمسازی، «کشتی یونانی» را به عنوان یکی از قسمتهای «قصههای کیش» ساخت. «کاغذ بیخط» (۱۳۸۰) نوشته تقوایی و مینو فرشچی آخرین فیلم تقوایی است. ناصر تقوایی پس از «کاغذ بیخط» ۲ پروژه «زنگی و رومی» و «چای تلخ» را به ترتیب در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ آغاز کرد که هر دوی این پروژهها نیمهکاره ماندند. وی همچنین ساخت مستندهای «نانخورهای بیسواد»، «اربعین»، «آرایشگاه آفتاب، «تاکسی متر»، «باد جن» و «فروغ فرخزاد» را در کارنامه دارد.
ناصر تقوایی مجموعه سه جلدی «کوچک جنگلی» را نوشته است. نوشتن فیلمنامه ۱۵ قسمتی «کوچک جنگلی» بیش از یک سال وقت ناصر تقوایی را گرفت و پیش تولید آن ۲ سال زمان برد اما ناصر تقوایی بعد از ۳ سال کوشش در سال ۱۳۶۱ از کارگردانی و تولید سریال حذف و بهروز افخمی جایگزین وی شد.
پیام تسلیت وزیر ارشاد برای ناصر تقوایی
همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت ناصر تقوایی را تسلیت گفت.
متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است: «درگذشت زندهیاد ناصر تقوایی، به عنوان چهرهای ماندگار در تاریخ سینمای ایران، ضایعهای برای هنر و فرهنگ این مرز و بوم است.
ایشان از نسل هنرمندانی بود که سینما را تنها ابزار روایت نمیدانست، بلکه زبان اندیشه و آگاهی میدید. ناصر تقوایی با نگاه خاص خود، تصاویر ماندگار فراوانی را در سینمای ایران عزیز به یادگار گذاشت.
آثار استاد تقوایی به یقین بخشی از حافظه جمعی سینمای ایران است و بدون شک این آثار، ایشان را در یاد و خاطره مردمان این سرزمین، از گذشته تا آیندهای دور، بزرگ داشته و گرامی خواهد داشت.
اینجانب درگذشت این سینماگر نامور را به همسر گرامی ایشان، خانواده محترم، جامعه سینمایی و دوستداران فرهنگ و هنر تسلیت میگویم و از درگاه خداوند رحمان برای آن فقید سعید، رحمت و آرامش، و برای بازماندگان صبر و سلامت مسئلت دارم.»