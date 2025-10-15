پخش زنده
رادیو صبا در ویژهبرنامه «خانواده مبارک» به مناسبت روز جهانی عصای سفید، شنوندگان را به سفری عاطفی و آموزنده میبرد تا با نگاهی نو به اهمیت احترام، همدلی و شناخت نیازهای افراد نابینا پی ببرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو صبا در برنامه «خانواده مبارک» روز چهارشنبه ۲۳ مهر، به مناسبت روز جهانی عصای سفید، با نگاهی صمیمی، آموزنده و نمایشی به موضوع احترام، همدلی و توجه به نابینایان میپردازد.
این قسمت از برنامه با محوریت آگاهیبخشی درباره نابینایان و ضرورت برخورداری برابر آنان از حقوق اجتماعی، تلاش میکند تا نقش خانواده، جامعه و رسانه را در ایجاد فضایی محترمانه و توانافزا برای افراد دارای اختلال بینایی برجسته کند.
«خانواده مبارک» در این ویژهبرنامه، با بهرهگیری از موقعیتهای طنز و گفتوگوهای نمایشی، نگاهی متفاوت به چالشهای روزمره نابینایان دارد و با زبانی شیرین و خانوادگی، ضرورت آموزش همدلی و شناخت درست از نیازهای افراد نابینا را بازگو میکند.
در خلال برنامه، نکاتی ساده و کاربردی درباره رفتار درست در مواجهه با نابینایان، احترام به استقلال فردی آنان، و همچنین ارزش بالای همراهی آگاهانه در فضای عمومی مطرح میشود.
شنوندگان «خانواده مبارک» در این برنامه دعوت میشوند تا از خود بپرسند: آیا ما جهان را تنها با چشم سر میبینیم؟ یا میتوان با چشم دل، مهربانی، درک و احترام را تجربه کرد؟
این برنامه به تهیهکنندگی نوید جولایی ، روز چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۸:۳۰ از رادیو صبا پخش میشود.