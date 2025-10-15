به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژادافزود: ساعات ابتدایی صبح، مه صبحگاهی پدیده بیشتر سواحل وجزایر و سبب کاهش موقتی دید افقی نیز می‌شود.

وی گفت: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان بخصوص شهرستان‌های بشاگرد و حاجی آباد همچنین برخی سواحل، رشد ابر‌های همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دوراز انتظار نیست.

وی گفت: محدوده دریایی استان کمی مواج و نیمه غربی خلیج فارس وغرب جزایر کیش و لاوان با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی، نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن شناور‌ها به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس صورت پذیرد.

حمزه نژاد گفت: روز پنجشنبه در نیمه ابتدایی روز، وزش باد‌های جنوب شرقی در تنگه هرمزپیش بینی می‌شود.

وی افزود: به لحاظ دمایی امروز دما تغییر چندانی ندارد و روز‌های پنجشنبه و جمعه کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.