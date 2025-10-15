پخش زنده
موضوع ناترازی برق و توزیع انرژی در فارس با حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در شیراز بررسی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مجلس، در حاشیه بازدید از نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ شیراز گفت: موضوع ناترازی برق و چالشهای مرتبط با تولید و توزیع انرژی در فارس با حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به همراه مدیران اجرایی وزارتخانههای نفت و نیرو در شیراز بررسی می شود.
اسماعیل حسینی افزود: در این سفر دو روزه، اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به همراه مدیران اجرایی وزارتخانههای نفت و نیرو در شیراز حضور یافتهاند تا از نزدیک مسائل، مشکلات و مطالبات فعالان حوزه انرژی استان فارس را بررسی کنند.
حسینی هدف از این بازدیدها، ایجاد تعامل مستقیم میان قانونگذاران و مجریان حوزه انرژی است تا مشکلات نیروگاهها، پالایشگاهها، پتروشیمیها و بخش آب و برق استان بهصورت میدانی بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد:در جریان این سفر، برنامههایی همچون بازدید از نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی، نشست با مدیران عامل نیروگاههای حرارتی استانهای فارس و بوشهر، و جلسه شورای راهبردی انرژی استان با حضور استاندار فارس برگزار میشود. در این جلسات، موضوع ناترازی برق و چالشهای مرتبط با تولید و توزیع انرژی در دستور کار قرار دارد.
حسینی همچنین از انعقاد قرارداد خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی از مهرانف به شیراز (معروف به خط لوله پارس) خبر داد و اظهار داشت: این طرح پس از نزدیک به یک دهه انتظار، در سفر کمیسیون انرژی به شیراز به مرحله اجرا میرسد.
اجرای این خط لوله، ضمن افزایش امنیت تأمین سوخت، به کاهش تردد تانکرهای سوخترسان و تقویت پدافند غیرعامل در استان فارس کمک زیادی خواهد کرد.