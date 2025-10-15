هشتمین همایش راه و نگاه، ویژه برگزیدگان مربیگری، دبیری و آموزگاری مدارس موسسه شهید محراب، آیت الله مدنی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول برگزاری همایش راه و نگاه گفت: این همایش هر ساله در دو بخش اصلی و جنبی، به یاد معلم بزرگ استان، سیدصادق حجازی برگزار می‌شود و در بخش اصلی از دبیران، مربیان و آموزگاران برگزیده‌ای که طرح‌های ابتکاری دارند تجلیل می‌شود.

حسن قراباغی افزود: در بخش جنبی هم از مربیان، آموزگاران و دبیرانی که فعالیت‌های جدید در بخش‌های مختلف، از جمله انتشار کتاب و مقاله، فعالیت‌های تربیتی و حلقه‌های تربیتی مدارس دارند، قدردانی می‌شود.

او تأکید کرد: در همایش امسال از ۱۲ نفر در بخش اصلی و ۹ نفر در بخش جنبی تجلیل و طرح‌های برگزیدگان در همایش نمایش داده می‌شود.