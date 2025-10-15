پخش زنده
مزایده سرمایهگذاری و مشارکت در مرمت، احیا و بهرهبرداری از ۱۱ بنای تاریخی فرهنگی کشور در ۹ استان مختلف، از سوی صندوق توسعه و احیا برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ با برگزاری مزایده از سوی صندوق توسعه و احیا، مسئولیت مرمت، احیا و حق بهرهبرداری در مدت معین مربوط به ۱۱ بنای تاریخی و فرهنگی در ۹ استان کشور واگذار میشود.
فراخوان این مزایده ۲۲ و۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر میشود و از ۸ صبح روز سهشنبه ۲۲ مهرماه تا ساعت ۱۹ صبح روز شنبه ۳ آبانماه و آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ساعت ساعت ۱۹ روز شنبه ۱۷ آبان ماه است که علاقهمندان برای شرکت در مزایده میتوانند با مراجعه به سایت ستاد تدارکات الکترونیک دولت معروف به ستاد ایران، با تهیه اسناد، در این مزایده شرکت کنند.
بناهای مذکور در ۹ استان اصفهان، تهران، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، قزوین، کرمانشاه، گیلان قرار دارد.
این ۱۱ بنا شامل خانه منعمیان و خانه باجغلی استان اصفهان، کاروانسرای گدوک استان تهران، خانه کوزه گران استان خراسان جنوبی، خانه حمام حاج رئیس استان خراسان رضوی، خانه محوطه جنوبی آیینه مفخم استان خراسان شمالی، خانه ابراهیمی و خانه میررحیمی استان سمنان، خانه اسدی، زینعلی و خطیبی استان قزوین، خانه حاج آخوندی استان کرمانشاه و خانه عضدی استان گیلان است.