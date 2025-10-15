پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس گفت: ۲۴۰ نفر از اعضای هیئتهای خارجی از اکسپو شیراز بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نهاوندیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس، از رشد قابل توجه حضور هیئتهای خارجی در نمایشگاه بینالمللی شیراز خبر داد و گفت: آمار حضور میهمانان خارجی نسبت به روز گذشته افزایش یافته و امروز ۲۸۳ نفر پذیرش داشتیم که از این میان ۲۴۰ نفر از اعضای هیئتهای خارجی هستند.
وی افزود: نمایندگانی از هشت کشور از جمله امارات، عراق، عمان، کشورهای آفریقایی و چند کشور دیگر در نمایشگاه حضور دارند و در بخشهای مختلف بهویژه صنایع غذایی، تفاهمنامهها و قراردادهایی میان شرکتهای داخلی و خارجی امضا شده است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس همچنین با اشاره به استقبال گسترده هیئت عراقی از بخش معدن گفت: از معادن استان بهصورت همزمان بازدید شده و نتایج اولیه این تعاملات بسیار مثبت بوده است.
نهاوندیان ادامه داد:در بخش شرکتهای دانشبنیان هم هیئتی از کشور عمان از پارک علم و فناوری فارس و چند مجموعه فناور و تولیدی بازدید کردند که بخشی از این ارتباطات به همکاریهای مشترک منجر شده است.
نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ که از بیستم مهر آغاز شده تا پایان امروز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس واقع در شهرک گلستان شیراز برپاست.