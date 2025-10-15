به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی آبادان از انهدام ۲ باند سارقان حرفه‌ای منازل همراه با کشف اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در پی وقوع چند مورد سرقت منزل در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در این رابطه ماموران کلانتری ۱۳ قدس با اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و گشت زنی نامحسوس در مناطقی که احتمال حضور سارقان برای فروش اموال مسروقه وجود داشت ضمن کشف اموال سرقتی در نهایت ۵ سارق و یک مالخر که در قالب ۲ باند اقدام به سرقت می‌کردند را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ گوروئی با اشاره به اعتراف سارقان به بزه انتسابی و اعزام آنها به دادسرا، خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان؛ تعدادی از اموال مالباختگان شامل؛ یکدستگاه تلویزیون ال‌ای دی، ۳ تخته فرش، یک دستگاه ماشین لباسشویی، ۲ دستگاه دوچرخه، ۲ دستگاه موتورسیکلت و سایر اموال خُرد منزل توقیف شد.