بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۳۴۰ کیلووات ساعت برق و ثبت مجموع ارزشی معادل ۷ هزار و ۲۷ میلیارد و ۴۰۴ میلیون ریال طی روز ۲۲ مهر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: در این روز ۵۷۳ میلیون و ۶۶۳ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس، در تابلو مشتقه برق بورس انرژی ایران به شکل سلف دادوستد شد؛ این معامله به ثبت مجموع ارزشی معادل ۸۵۹ میلیارد ریال انجامید.

همچنین در این روز ۵۷۱ میلیون و ۸۷۲ هزار کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس در تابلو فیزیکی برق دادوستد شد، این معامله نیز مجموع ارزشی معادل ۴۶۱ میلیارد و ۱۵۲میلیون ریال را رقم زد.

این در حالی بود که تابلو مشتقه برق سبز نیز در این روز میزبان معامله ۳ میلیون و ۵۶۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدید پذیر به شکل سلف بود و از تابلو فیزیکی برق سبز نیز ۳۹۶ هزار کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر دادوستد شد.

تابلو فیزیکی برق آزاد میزبان دادوستد ۳۷۵ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۶۰۰ کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های توزیع پراکنده و کوچک مقیاس بود، فروش این برق با قیمتی کاملا آزاد و رقابتی به ثبت مجموع ارزشی معادل ۵ هزار و ۴۱ میلیارد ریال در بازار برق انجامید.