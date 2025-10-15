پخش زنده
رئیس گروه توسعه نیروگاهها در صنایع و شهرکهای خورشیدی ساتبا گفت: هماکنون نیروگاههای خورشیدی انشعابی کشور به بیش از ۵۲ هزار نیروگاه مقیاس کوچک رسیده است که مجموع ظرفیت آنها بیش از ۳۵۰ مگاوات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «علی قاسمینژاد»، در نشست تخصصی «نقش انرژیهای تجدیدپذیر در توسعه پایدار شهری» در حاشیه سومین اجلاس و نمایشگاه بینالمللی شهر پایدار با اشاره به اهمیت انرژی پایدار بهعنوان یکی از ارکان توسعه پایدار گفت: دو محور اساسی در تحقق توسعه پایدار شهری، بهرهوری انرژی و گسترش انرژیهای تجدیدپذیر است.
وی ضمن تبیین مفهوم شبکهها و شهرهای هوشمند افزود: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه نیروگاههای خورشیدی انشعابی، از ضرورتهای دستیابی به توسعه پایدار شهری است. این شبکهها شامل سیستمهای مدیریت انرژی، ارتباطات هوشمند، انرژیهای پاک و سامانههای ذخیرهسازی هستند که با هدف استفاده بهینه از منابع و افزایش کارایی سیستمهای انرژی طراحی میشوند.
رئیس گروه توسعه نیروگاهها در صنایع و شهرکهای خورشیدی ساتبا با اشاره به دستاوردهای کشور در این حوزه بیان کرد: هماکنون نیروگاههای خورشیدی انشعابی کشور به بیش از ۵۲ هزار نیروگاه مقیاس کوچک رسیده است که مجموع ظرفیت آنها بیش از ۳۵۰ مگاوات است و حدود ۱۵ درصد از ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور را تشکیل میدهد.
قاسمینژاد همچنین از حمایتهای مستمر ساتبا در توسعه نیروگاههای خورشیدی انشعابی خبر داد و گفت: به منظور تسهیل توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر مقیاس کوچک و پشتبامی، شناسایی و ارزیابی شرکتهای سکوی خدمات الکترونیکی جهت عرضه کالا و خدمات تجدیدپذیر در بستر پلتفرمهای رایج کشور انجام شده و در سامانه مهرسان قابل دسترس برای عموم است و همچنین همه شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور آمادگی دارند با متقاضیان احداث نیروگاههای خورشیدی همکاری کنند.
در حاشیه سومین اجلاس و نمایشگاه بینالمللی شهر پایدار، نشست تخصصی با عنوان «نقش انرژیهای تجدیدپذیر در توسعه پایدار شهری» توسط سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) برگزار شد.
سومین اجلاس و نمایشگاه بینالمللی شهر پایدار با شعار «شهر پایدار، نسل ماندگار» از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه در محل نمایشگاههای بینالمللی جزیره کیش در حال برگزاری است.