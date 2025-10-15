سفر به محلچه؛ روستایی تاریخی و سرسبز در شهرستان اوز با «روستا دوستا»، نگرش مثبت و منفی به زندگی در «عصر صبا» همزمان با روز جهانی عصای سفید و «بیمارستان صبا» با نگاهی متفاوت به روز جهانی عصای سفید از رادیو صبا روی آنتن می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «روستا دوستا» در ادامه پویش «ایران جان، فارس ایران» این هفته با معرفی روستای محلچه از توابع شهرستان اوز، شنوندگان را به سفری شنیدنی به دل تاریخ، فرهنگ و طبیعت این منطقه دعوت می‌کند.

برنامه «روستا دوستا» روز چهارشنبه ۲۳ مهر، با معرفی روستای محلچه در استان فارس، شنوندگان را با جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی این روستا آشنا خواهد کرد.

محلچه روستایی خوش‌آب‌ و هوا و سرسبز است که در دل شهرستان اوز واقع شده و دارای قدمت تاریخی قابل توجه است.

از جاذبه‌های مهم این روستا، «چهارطاقی محلچه» است؛ این بنا که در حاشیۀ روستای محلچه واقع است، یکی از آثار تاریخی مهم منطقه است و احتمالاً بازمانده‌ای از دوران پیش از اسلام یا دوران زرتشتیان است.

روستای محلچه دارای قدمتی قابل توجه است و در متون محلی گفته شده‌است که دارای آثار تاریخی گوناگون دیگری نیز هست.

این روستا علاوه بر تاریخ، طبیعت زیبایی هم دارد؛ باغ‌های مرکبات و چشمه‌های طبیعی محلچه فضای دلنشینی برای گردشگران فراهم می‌آورند.

مردم مهمان‌نواز محلچه با حفظ آداب و رسوم محلی، فرهنگی غنی را در این منطقه زنده نگه داشته‌اند.

در این برنامه، شنوندگان روایت‌هایی از زندگی روزمره مردم محلچه، آداب و رسوم بومی و تلاش‌های آنها برای حفظ میراث فرهنگی و توسعه گردشگری پایدار خواهند شنید.

برنامه «روستا دوستا» از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵:۰۰ به تهیه‌کنندگی نازنین حاج‌سیف‌الله از رادیو صبا پخش می‌شود و با هدف معرفی روستا‌های کمتر شناخته شده ایران، گنجینه‌های پنهان طبیعی، تاریخی و فرهنگی کشور را در قالبی شنیدنی و جذاب به مخاطبان ارائه می‌دهد.

برنامه «عصر صبا»

به مناسبت روز جهانی عصای سفید، برنامه «عصر صبا» روز چهارشنبه ۲۴ مهر، شنوندگان را به تأملی عمیق درباره تاثیر نگرش مثبت و منفی بر زندگی فردی و اجتماعی دعوت می‌کند.

این قسمت ویژه «عصر صبا» با موضوعی انسانی و تأثیرگذار ، به بررسی اهمیت دیدگاه‌های ذهنی و روحی افراد، به ویژه در مواجهه با چالش‌های زندگی مانند نابینایی و توان‌یابی، می‌پردازد.

برنامه تلاش می‌کند نشان دهد که چگونه نگرش مثبت می‌تواند به ایجاد زندگی پرمعنا، توانمندی و امید کمک کند، در حالی که نگرش منفی ممکن است موانع روانی و اجتماعی را تشدید کند.

در این برنامه، پرسش‌هایی از شنوندگان مطرح می‌شود؛ «نگرش شما نسبت به زندگی چگونه است؟» و «چگونه می‌توان نگرش مثبت را در شرایط دشوار حفظ کرد؟» این گفت‌و‌گو‌ها فرصتی فراهم می‌کند تا مخاطبان به اشتراک‌گذاری تجربه‌ها و دیدگاه‌های خود درباره تاثیر ذهنیت در کیفیت زندگی بپردازند.

«عصر صبا» با ترکیب گفت‌و‌گو‌های کارشناسی، روایت‌های نمایشی و مشارکت شنوندگان، تلاش می‌کند به بررسی تأثیر نگرش‌های مثبت و منفی بر سلامت روان، روابط اجتماعی و توانمندسازی افراد توان‌یاب بپردازد و اهمیت همدلی و حمایت اجتماعی را برجسته سازد.

این برنامه با فضایی گرم و آموزشی، پیام امید و ضرورت نگاه مثبت را به شنوندگان منتقل می‌کند و آنها را به داشتن نگرشی سازنده در زندگی تشویق می‌نماید.

برنامه «عصر صبا» به تهیه‌کنندگی محمدحسین خسروجردی و اجرای شیوا رضایی‌زاده، روز چهارشنبه ٢٣ مهر ساعت ۱۷:۰۰ از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه «بیمارستان صبا»

رادیو صبا در برنامه «بیمارستان صبا» روز چهارشنبه ۲۳ مهر، به مناسبت روز جهانی عصای سفید، با نگاهی متفاوت و تأمل‌برانگیز به موضوع نابینایی و اهمیت نگرش مثبت می‌پردازد.

این قسمت از برنامه که در قالب یک نمایش رادیویی جذاب و آموزنده اجرا می‌شود، تلاش می‌کند تا نشان دهد چگونه نگاه و نگرش مثبت می‌تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی افراد نابینا و توان‌یابان داشته باشد.

«بیمارستان صبا» با روایت موقعیت‌های نمایشی و داستان‌های تأثیرگذار، به مخاطبان یادآوری می‌کند که همدلی و احترام، کلید‌های اصلی ایجاد جامعه‌ای همراه و حمایتگر هستند.

در این برنامه، ضمن بررسی چالش‌ها و نیاز‌های افراد نابینا، راهکار‌هایی ساده و کاربردی برای ارتقای آگاهی و بهبود تعاملات اجتماعی ارائه می‌شود تا شنوندگان بتوانند با دیدی باز و مثبت، حضور توان‌یابان را در جامعه بهتر درک کنند و ارزش‌های انسانی را برجسته سازند.

«بیمارستان صبا» که به تهیه‌کنندگی و اجرای وحید کمالی‌زاده هر چهارشنبه ساعت ۱۶ از رادیو صبا پخش می‌شود، در این ویژه‌برنامه فضایی صمیمی و تأثیرگذار فراهم می‌کند تا مخاطبان علاوه بر دریافت اطلاعات مفید، تجربه‌ای آموزنده و الهام‌بخش داشته باشند.

شنوندگان می‌توانند با همراهی شخصیت‌های نمایشی برنامه، اهمیت نگرش مثبت و همدلی را در مواجهه با نابینایی بشنوند و به بهبود کیفیت زندگی افراد توان‌یاب کمک کنند.