به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: پنجاه خوشنویس هرمزگانی آثار خود را در قالب خطوط نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، نسخ و ثلث به نمایش گذاشتند.

فرخنده جلالی افزود: این نمایشگاه دومین رویداد خوشنویسی است که در ماه‌های اخیر در نگارخانه زنده‌یاد گرمساری برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی ظرفیت‌های هنری خوشنویسان استان و ترویج هنر اصیل ایرانی عنوان کرد.

نمایشگاه «غوغای قلم» تا ۲۸ مهرماه در نگارخانه زنده‌یاد گرمساری دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند در این مدت از آثار خوشنویسان هرمزگان در رشته‌های مختلف خوشنویسی بازدید کنند.

در هرمزگان بیش از۱۰۰ استاد خوشنویسی عضو انجمن خوشنویسان این استان هستند.