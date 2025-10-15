پخش زنده
امروز: -
شبکه نمایش در یادبود زنده یاد ناصر تقوایی امروز ساعت ۱۷ ناخدا خورشید را پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این فیلم به کارگردانی مرحوم تقوایی داستان ناخدای یک لنج بارکش است که ناگزیر از سفری خطرناک میشود.
شبکه ورزش فصل جدید «فوتبال ۱۲۰» را پنج شنبه هر هفته ساعت ۲۲ پخش میکند.
اتفاقات و حواشی جذاب فوتبال در لیگهای معتبر جهانی موضوع این برنامه است.
بومگرد هر جمعه ساعت ۲۱ با کیفیت فور کی از شبکه فراتر پخش میشود.
در این مستند مسابقه سه خانواده در زمینه فرهنگ، اشتغال و کسب و کار روستایی با هم رقابت میکنند.
شبکه مستند، «رازهای زندگی جانوران» را امروز ساعت ۱۴ پخش میکند.
بررسی روشهای هوشمندانه و خلاقانهای که حیوانات برای غلبه بر چالشهای زندگی خود به کار میگیرند موضوع این فیلم است.