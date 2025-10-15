به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت گاز مازندران از اجرای موفق پروژه انتقال گاز نور تا کلارآباد بدون هیچ‌گونه قطعی گاز خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، پایداری شبکه گاز در غرب مازندران افزایش یافته و استان آماده ورود به زمستانی پایدار است.

هژبر جوادی با اشاره به دغدغه مردم نسبت به پایداری گاز در سال‌های اخیر اظهار داشت: یکی از نگرانی‌های جدی شهروندان، احتمال افت فشار یا قطع گاز در فصل زمستان بود که خوشبختانه با اجرای طرح‌های زیرساختی جدید، این دغدغه به حداقل رسیده است.

وی با تشریح جزئیات پروژه انتقال گاز نور تا کلارآباد افزود: این پروژه به طول حدود ۷۴ کیلومتر با همکاری شرکت توسعه مهندسی گاز، مدیریت منطقه ۹ عملیات انتقال گاز و شرکت گاز استان مازندران اجرا شد و در سه فاز تزریق گاز گردید؛ از کلارآباد تا مازوپشته، سپس از صلاح‌الدین‌کلا تا رویان، و نهایتاً فاز سوم که به‌زودی گازدار می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که کل عملیات بدون هیچ‌گونه قطعی گاز برای مشترکین انجام شد و این امر حاصل برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی فنی و تلاش جهادی همکاران شرکت گاز استان بود.

وی ضمن قدردانی از دکتر توکلی مدیر گازرسانی کشور و دکتر یونسی استاندار مازندران به‌عنوان پشتیبانان اصلی این پروژه گفت: با اجرای این طرح، ظرفیت ذخیره‌سازی خط افزایش یافته و امکان تأمین پایدار گاز مناطق غربی استان در شرایط اوج مصرف فراهم شده است.