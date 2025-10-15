پخش زنده
استاندار گیلان درگذشت احمد نصرتیراد، نماینده اسبق رشت در مجلس شورای اسلامی، را با صدرو پیامی تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در متن این پیام آمده است:
درگذشت مرحوم احمد نصرتیراد، نماینده پرتلاش و خدوم مردم شریف رشت در مجلس شورای اسلامی، مایه تأسف و تأثر عمیق شد.
آن مرحوم از چهرههای شناخته شده و خدمتگزار گیلان بود که سالیان متمادی عمر خویش را صرف خدمت صادقانه به مردم و دفاع از منافع استان در عرصههای ملی کرد.
مرحوم نصرتیراد با روحیهای جهادی، صداقت در گفتار و اخلاص در عمل، همواره از منادیان توسعه، عدالت و خدمت به مردم بود و در دوره مسئولیت خویش، تلاشهای ارزشمندی در جهت پیشرفت گیلان، رفع مشکلات معیشتی مردم و ارتقای جایگاه رشت در سطح کشور بهعمل آورد.
خدمات، تلاشها و دغدغهمندیهای ایشان در حوزههای عمرانی، اجتماعی و فرهنگی، همواره در یاد و خاطره مردم این خطه ماندگار خواهد بود.
اینجانب ضمن ادای احترام به مقام شامخ آن خدمتگزار صدیق، این ضایعه را به خانواده گرانقدر و بازماندگان محترم ایشان، مردم شریف و قدرشناس شهرستان رشت و همه دوستداران و همراهان آن مرحوم تسلیت عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.