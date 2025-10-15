نقش استاندارد در زندگی مردم و توسعه اقتصادی کشور انکارناپذیر است. باتوجه به اهمیت کیفیت کالا بر سلامت و توسعه جامعه هر سال ۱۴ اکتبر برابر با ۲۲ مهرماه روز جهانی استاندارد نامگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ روز استاندارد، روزی که با هدف شناخت عموم جامعه از ویژگیها و فواید استاندارد در جهان صنعتی امروز، بر کالای مصرفی نامگذاری شده است.
هر سال یک شعار و درون مایه برای این روز در نظر گرفته میشود و شعار امسال هم «مشارکت در تحقق اهداف» تعیین شده است.
استاندارد در واقع مقررات مبتنی بر نتایج علمی، فناوری و تجربههای بشری است که برای ایجاد هماهنگی، توسعه صنعت و صرفهجویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی به کار میرود.
در ایران برای اولین بار با تصویب قانون اوزان و مقیاسها در سال ۱۳۰۴ شمسی، تشکیلات سازمانی که بعداً به مؤسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایهریزی شد. در سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۳۲ به دلیل اهمیت نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی این سازمان به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی تکمیل شد و در ادامه با تصویب قانون «تأسیس مؤسسه استاندارد ایران» مؤسسه به صورت مستقل شروع به فعالیت کرد. ایران در سال ۱۳۳۹ رسماً به عضویت سازمان بینالمللی استاندارد پذیرفته شد.
استانداردسازی به واقع ریلگذاری در جهت انجام خدمات و تولیدات، و معادلهای پرسود برای ارائه دهندگان و مصرفکنندگان است.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی با تاکید بر نقش استاندارد گفت: استاندارد جز جدایی ناپذیر زندگی و جوامع انسانی است.
محمود نصرالهی افزود: کالاها و خدمات دارای استاندارد، از کیفیت و سلامت برخوردار بوده و مردم میتوانند با اطمینان از این کالاها استفاده کنند.