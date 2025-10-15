پخش زنده
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی: دمای هوا تا صبح جمعه در استان کاهشی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: براساس خروجی مدلهای پیشابی هواشناسی با افزایش گرادیان فشاری تا ظهر امروز در برخی نقاط از جمله مرز شرقی و مناطق مستعد و بیابانی گاهی گرد و خاک پیش بینی میشود.
وی افزود: به لحاظ دمایی نیز تا صبح جمعه روند تغییرات دما به طور نسبی کاهشی است و همچنین از عصر جمعه تا ظهر شنبه افزایش ابر را انتظار داریم.
زارعی گفت: عدم حضور بیماران قلبی و تنفسی، افراد سالمند و کودکان در فضای باز توصیه میشود.
صبح امروز سرپیشه با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته بندان با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۱۰ و ۳۲ درجه سلسیوس ثبت شد.