به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: براساس خروجی مدل‌های پیشابی هواشناسی با افزایش گرادیان فشاری تا ظهر امروز در برخی نقاط از جمله مرز شرقی و مناطق مستعد و بیابانی گاهی گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

وی افزود: به لحاظ دمایی نیز تا صبح جمعه روند تغییرات دما به طور نسبی کاهشی است و همچنین از عصر جمعه تا ظهر شنبه افزایش ابر را انتظار داریم.

زارعی گفت: عدم حضور بیماران قلبی و تنفسی، افراد سالمند و کودکان در فضای باز توصیه می‌شود.

صبح امروز سرپیشه با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته بندان با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۱۰ و ۳۲ درجه سلسیوس ثبت شد.