به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار از حجم و ارزش معاملات بازار فیزیکی در بورس‌های کالایی ایران نشان می‌دهد؛ در شهریور امسال، ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا، شامل کالا‌های معدنی، کشاورزی، صنعتی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، بازار فرعی، بازار املاک و مستغلات و خودرو به ۲۶۷ همت رسید.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد در دوره یادشده، گروه کالا‌های صنعتی با ۱۶۹ همت بیش‌ترین ارزش معاملات را در میان گروه‌های کالایی به خود اختصاص داده است. ارزش معاملات این گروه کالایی در مرداد ۱۲۳ همت بوده است.

به این ترتیب مجموع ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا در ۶ ماه نخست امسال به ۱،۱۶۰ همت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

معاملات بازار فیزیکی بورس انرژی

افزون براین، ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس انرژی شامل محصولات هیدروکربوری (نفت و گاز و سایر حامل‌های انرژی..) و برق در شهریور امسال۳۲ همت بوده است. به این ترتیب مجموع ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس انرژی در ۶ ماه نخست امسال به ۱۷۰ همت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.