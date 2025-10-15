از خاکستر جنگ تا نور مقاومت، در داستان «متولد غزه»، برنامه «صبحانه ایرانی» از شیراز و مستند «نائب‌الامام»؛ روایتی متفاوت از زندگی آیت‌الله حسینی شیرازی از شبکه‌های سیما آماده پخش شده‌اند.

همزمان با روز ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ مستند «متولد غزه» روایتگر سال‌ها ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی از قاب شبکه قرآن و معارف سیما برای بینندگان به نمایش در می‌آید.

این مستند جمعه ۲۵ مهر ساعت ۱۹ عصر بر روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

«متولد غزه» روایتگر لحظات تلخ و جان‌سوز زندگی ۱۰ کودک فلسطینی است که در دل شعله‌های جنگ سال ۲۰۱۴ غزه بزرگ شدند؛ مستندی ناب که داستانی حماسی از مقاومت، رنج و پایداری نسلی را بازگو می‌کند که در میان آتش و خرابه‌های جنگ، معنای واقعی مظلومیت و قهرمانی را به جهانیان نشان دادند.

این اثر تاریخی و تاثیرگذار، نه تنها تصویرگر زخم‌های عمیق جنگ است، بلکه فریاد خاموش نسلی است که هرگز تسلیم ظلم نشد.

برنامه «صبحانه ایرانی»

در ادامه رویداد ملی «ایران‌جان، فارس ایران» و هم‌زمان با هفته بزرگداشت حافظ، برنامه محبوب «صبحانه ایرانی» این جمعه ۲۵ مهرماه ساعت ۹ صبح به‌صورت ویژه از شهر شیراز، دیار شعر و فرهنگ، روانه آنتن شبکه دو سیما می‌شود.

«صبحانه ایرانی» که با هدف آغاز روزی پرنشاط، گرم و الهام‌بخش برای خانواده‌های ایرانی تهیه می‌شود، این بار در قاب طبیعت و زیبایی‌های شیراز، به استقبال صبحی متفاوت می‌رود.

این برنامه با اجرای المیرا شریفی‌مقدم، محمد قاسمی، مجید یحیایی و با تهیه‌کنندگی امیرعلی آزادی و کارگردانی میثم دانش، تلاشی برای خلق فضایی صمیمی، گفت‌و‌گو‌هایی دلنشین و روایت‌هایی از زندگی ایرانی است.

«صبحانه ایرانی» که محصول گروه اجتماعی – اقتصادی شبکه دو است، در چارچوب پویش فرهنگی «ایران‌جان»، این هفته با نگاهی به فرهنگ، آداب و سبک زندگی مردم فارس، جلوه‌هایی از مهربانی، مهمان‌نوازی و اصالت ایرانی را به تصویر می‌کشد.

این ویژه‌ برنامه از دل شیراز، شهر عشق و ادب فارسی، تقدیم نگاه مخاطبان خواهد شد؛ تا صبح جمعه‌ای دل‌انگیز با عطر بهار نارنج در قاب شبکه دو آغاز شود.

مستند «نائب‌الامام»

مستند «نائب‌الامام» با روایتی تاریخی از زندگی و مبارزات آیت‌الله سید نورالدین حسینی شیرازی با استعمار خارجی و استبداد داخلی بر روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

مستند «نائب‌الامام» به کارگردانی محمدعلی یزدانی روز جمعه ۲۵ مهر ساعت ۹ صبح برای علاقمندان پخش می‌شود.

مستند «نائب‌الامام» با بهره‌گیری از مصاحبه‌های تخصصی، اسناد آرشیوی و بخش‌هایی از تصویرسازی انیمیشنی، تصویری زنده و جذاب از این شخصیت تاریخی ارائه می‌دهد و فرصتی است تا مخاطبان با بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ معاصر ایران آشنا شوند.