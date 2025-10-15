به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی گفت: در نیمه نخست امسال، ۴۳۴ نفر در اثر تصادفات رانندگی در محور‌های ارتباطی استان جان خود را از دست داده‌اند.

موسی ادیب‌فر افزود: از مجموع تلفات، ۳۱۳ نفر درجاده‌های بین‌شهری، ۹۶ نفر در معابر درون‌شهری و ۲۵ نفر در جاده‌های روستایی جان باخته‌اند.

ادیب فر اظهارکرد: شهریور ماه گذشته با ثبت ۹۸ مورد فوتی، بیشترین تلفات تصادفات نیمه نخست امسال را به خود اختصاص داده است که از این تعداد، ۷۵ نفر درجاده‌های برون‌شهری جان باخته‌اند.

وی، با اشاره به اینکه ارومیه با ۱۱۶ فوتی بیشترین تلفات را در میان شهرستان‌های استان دارد، گفت: سهم این شهرستان از کل تلفات رانندگی شش ماهه نخست امسال حدود ۲۷ درصد است.

ادیب فر افزود: پس از ارومیه، شهرستان‌های خوی با ۵۴ نفر و نقده و مهاباد هرکدام با ۳۸ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند و بر این اساس، نزدیک به ۶۰ درصد کل تلفات سوانح رانندگی استان در این چهار شهرستان رخ داده است.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: در همین مدت، هشت‌هزار و ۳۲ نفر نیز در تصادفات مجروح شده‌اند که از این میان، پنج‌هزار و ۷۳۸ نفر مرد و دوهزار و ۲۹۴ نفر زن بوده‌اند.