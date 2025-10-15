به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، امین عدیلی گفت: در مرحله نخست این طرح، خانوار‌هایی که به‌عنوان مشمولان جابجایی شناسایی شدند، پس از تکمیل مراحل قانونی، روند انتقال آنان به محل جدید آغاز خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت تسریع هماهنگی‌های بین دستگاهی، تأمین زیرساخت‌های اولیه در زمین ده‌هکتاری و اطلاع‌رسانی شفاف به خانوار‌های مشمول طرح تأکید کرد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان، همچنین در خصوص اجرای طرح بازآفرینی شهری نیز گفت: آخرین وضعیت طرح‌های ساماندهی در حاشیه شهر‌های زاهدان، زابل، زهک، سراوان و چابهار مورد بررسی قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت ساماندهی فضا‌های ناکارآمد شهری، از تدوین برنامه‌های مشترک و تعریف پروژه‌های جدید در مناطق حاشیه‌نشین استان خبر داد.