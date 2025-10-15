پخش زنده
امروز: -
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: از ابتدای آبان، ادارات ملزم به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، هوشنگ صیدالی افزود: همه دستگاههای اجرایی مکلف هستند، مصرف گاز را نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱، حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند.
او تأکید کرد: از ابتدای آبان، پایش ساختمانها در بازه دو هفته یکبار انجام میشود.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: سال گذشته از ابتدای اجرای طرح پایش مصرف گاز ادارات، مصرف گاز ۴۵۳ هزار و ۹۱۱ مرکز اداری و دولتی در کشور بررسی و از این تعداد، گاز ۱۶ هزار و ۵۰۱ مرکز دولتی پرمصرف قطع شد.