مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: از ابتدای آبان، ادارات ملزم به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، هوشنگ صیدالی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند، مصرف گاز را نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱، حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند.

او تأکید کرد: از ابتدای آبان، پایش ساختمان‌ها در بازه دو هفته یک‌بار انجام می‌شود.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: سال گذشته از ابتدای اجرای طرح پایش مصرف گاز ادارات، مصرف گاز ۴۵۳ هزار و ۹۱۱ مرکز اداری و دولتی در کشور بررسی و از این تعداد، گاز ۱۶ هزار و ۵۰۱ مرکز دولتی پرمصرف قطع شد.