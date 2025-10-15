

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه شهرستان نور، در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: این رویداد در قالب برنامه‌ای محله‌محور از امروز، بیست و سوم مهرماه، به مدت سه روز تا بیست و پنجم مهرماه برگزار می‌شود.



سرهنگ مهدی فلاح افزود: در این نمایشگاه ۱۵ غرفه برپا شده که شامل ۱۱ پایگاه مقاومت بسیج محلات، یک حوزه خواهران به‌عنوان حوزه برتر، و سه قشر بسیج ادارات، هنرمندان و رسانه، و قرارگاه تعالی زن و خانواده است که به‌عنوان برترین‌ها عملکرد خود را ارائه می‌کنند.



فرمانده سپاه شهرستان نور هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی ظرفیت‌ها و الگو‌های موفق پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج عنوان کرد و گفت: قرار است در روز‌های آینده، دوره‌های توانمندسازی برای دهیاران، شوراها، هیئت‌امنا و فرماندهان پایگاه‌ها در همین محل برگزار شود تا تجربیات موفق به سایر محلات منتقل شود.