در دیدار رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با استاندار آذربایجان شرقی، بر تسریع در برنامه احیای ماشین سازی و ریخته گری تبریز تاکید شد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ در دیدار فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو با استاندار آذربایجان شرقی، طرح نوسازی و بازسازی شرکت‌های ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز به‌عنوان نماد‌های صنعتی استان بررسی شد.

در این دیدار، موضوع نوسازی و بازسازی شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و طرح الیاف شیشه مرند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مقیمی با اشاره به انتخاب آذربایجان شرقی به‌عنوان پایلوت طرح ملی نوسازی و بازسازی صنایع، گفت: تاکنون ۴۰ واحد تولیدی در این استان برای نوسازی ثبت‌نام کرده‌اند که اقدامات لازم برای ۶ واحد آغاز شده و هم‌افزایی با بانک صنعت و معدن برای تأمین منابع مالی در جریان است.

وی شرکت‌های ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز را نماد صنعتی استان خواند و افزود: نوسازی این شرکت‌ها با هدف اصلاح ساختار مالی، بهینه‌سازی نیروی انسانی و تطبیق محصولات با نیاز بازار از اولویت‌های اصلی است.

مطالعات نوسازی این دو شرکت از اردیبهشت‌ماه آغاز شده و برای شرکت ریخته‌گری نهایی شده است؛ مطالعات شرکت ماشین‌سازی نیز در مراحل پایانی قرار دارد و پس از اخذ مصوبات لازم به سرانجام خواهد رسید.

استاندار آذربایجان شرقی نیز ، ماشین‌سازی تبریز را نه‌فقط یک کارخانه، بلکه «کارخانه‌ساز» و بخشی از هویت صنعتی استان توصیف کرد.

در این نشست که با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و معاون سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد، بر هماهنگی با دستگاه‌ها و نهاد‌های های بالادستی برای اخذ مجوز‌ها تاکید شد.

مقیمی که در آستانه سفر وزیر صمت به آذربایجان شرقی به این استان سفر کرده بود، از شرکت خودروسازی آذهایتکس نیز بازدید کرد.



وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز‌های ۲۳ و ۲۴ مهر ۱۴۰۴ در سفری دو‌روزه به آذربایجان شرقی، ضمن بررسی مسائل صنعتی، معدنی و تجاری استان، با فعالان بخش خصوصی دیدار و از طرح‌های کلیدی بازدید خواهد کرد.