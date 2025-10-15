پخش زنده
دشمنی بین افغانستان و پاکستان هر روز شدیدتر می شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، دشمنی بین دو کشور همسایه شرقیمان هر روز تشدید میشود، امروز نظامیان افغانستان «دروازه» دوستی را که بین افغانستان و پاکستان بنا شده بود، در منطقه مرزی اسپین بولدک قندهار منفجر کردند، البته این اقدام نیروهای افغانستان زمانی صورت گرفت که مناطقی در شهرستان «اسپین بولدک» قندهار از بامداد هدف حملات سنگین نیروهای ارتش پاکستان قرار گرفت که براثر آن تعدادی کشته و زخمی شدند.
ارتش پاکستان نیز در این درگیری متحمل تلفات شده و تصاویری از اجساد نیروهای پاکستانی منتشر شده است، همچنین در تصویری ادعا میشود که نیروهای افغان یک تانک نظامیان پاکستانی را به غنیمت گرفتهاند.
درگیریهای مرزی میان افغانستان و پاکستان زمانی شدت یافت که در روزهای اخیر نیروهای پاکستانی مناطقی را در افغانستان با عنوان آنچه که کشتن سران تحریک طالبان پاکستان خواند، بمباران کرد و به دنبال این حملات، نیروهای افغان عملیات تلافی جویانه را اجرا کردند.